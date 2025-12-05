県内の人口減少が加速するなかで議論の対象となってきた、県議会の定数。県議会議員自らが議員定数などを話し合う協議会は、現在「47人」の定数を2年後の県議会議員選挙から「3減」する方針を決定しました。県議会の選挙区問題検討協議会が開かれ、定数削減についての12の会派の考えが示されました。協議は非公開で、関係者によりますと、2会派が定数削減に反対した一方、最大会派の自民党や公明党など多くは削減に賛成。協議の結