霧島市の工房で作られているのは、来年の干支「午」を象った薩摩錫器です。正月に向け、制作の最盛期を迎えていますが、その準備は、半年前から始まると言います。錫ならではの重厚感のある質感に美しい光沢――。来年の干支「午」を象った薩摩錫器の飾り物です。来年、創業110周年を迎える霧島市の薩摩錫器工芸館、岩切美巧堂では、正月に向け「午」の飾り物づくりが最盛期を迎えています。様々な工程があるため