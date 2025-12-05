女性初のプロ棋士目指し再挑戦。福間香奈女流六冠が意気込みを語りました。（福間香奈女流六冠）「力を尽くして全力で頑張りたい」女流八大タイトルのうち６つを保持する福間香奈・女流六冠は、今年１０月の王位戦予選で浦野真彦八段に勝利。直近の成績を１０勝５敗、勝率６割６分以上とし、棋士編入試験の権利を手にしました。プロの棋士編入試験はプロ棋士との対戦で好成績をあげた女流棋士やアマチュアが受験するもので