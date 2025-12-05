エステやネイルについて学ぶ高校生が、保護者を招いて特別なサロンを開きました。（仁田尾美菜アナウンサー）「日頃の感謝を伝えようと、高校生が保護者にネイルやハンドマッサージをして、おもてなしをしている」日置市の鹿児島城西高校で開かれたのは、「感謝のビューティサロン」。美容について学ぶトータルエステティック科の3年生が、感謝の気持ちを伝えようと保護者を招いてエステやネイルを施し