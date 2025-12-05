「日本はスリがしやすい」。観光客など約１００人から財布を盗んだとして中国籍の男が書類送検されました。スリの瞬間を捉えた映像には、白いＴシャツの男が前の男性のかばんに手を入れる様子が映っています。中国籍の無職、田紅波被告（４１）は今年７月〜９月、奈良市内や万博会場などで観光客３人から財布を盗んだとして逮捕・起訴されていて、他にも９８人の財布など（約５４８万円相当）を盗んだ疑いで５日、新たに書類