政府が推奨する「おこめ券」。大阪府交野市は配布しないことを決めました。（交野市山本景市長）「おこめ券という選択肢は、市民のために選んではいけない選択肢であると強く考えている」交野市の山本景市長は１２月５日に会見を開き、配布にかかる手数料が高いことなどから「おこめ券」を配布しないことを発表しました。１１月、政府は物価高対策として地方自治体への「交付金」の拡充を決定。その使い道として「おこめ