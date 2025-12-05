フジテレビの元アナウンサーをSNSで脅迫した疑いで、30代の女が書類送検されました。捜査関係者によりますと、30代の女は2025年5月、SNS上で、元女性アナウンサーの写真集の上に包丁を置いて、脅迫する文言を投稿した疑いが持たれています。女は警視庁の調べに対し、「（元女性アナウンサーが）嫌いだった」などと容疑を認めているということです。