７イニング（回）制の是非を協議してきた日本高校野球連盟（日本高野連）の検討会議は５日、２０２８年の第１００回選抜大会をめどに全ての公式戦で７回制を採用することが望ましいとする報告書を理事会に提出した。夏の全国選手権に限った早期導入も視野に入れ、今後は理事会で議論を進める。厳しさを増す夏の暑さ対策や選手、運営スタッフの負担軽減のため、日本高野連は昨年２月から７回制の議論を始め、今年１月以降は元指