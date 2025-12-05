佐世保競輪の開設75周年記念「九十九島賞争奪戦」（G3）は5日、2日目が終了。6日の3日目10〜12Rで行われる準決勝戦メンバーが出そろった。2日目二次予選9Rで松本貴治（31＝愛媛・111期）は渡辺雅也と4着同着。特選スタートだった分、辛くも準決勝進出を決めた。「朝起きた感じが初日よりちょっと良くなっていたが、競輪祭とは全然違う。なんかガツンと入らない感じ」と率直に状態を語る。競輪祭決勝では初タイトル、初グラ