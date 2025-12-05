ノーベル生理学・医学賞を受賞する大阪大学の坂口志文特別栄誉教授は5日、授賞式が行われるスウェーデン・ストックホルムに入りました。長旅を終え、ストックホルムのホテルに到着した坂口さんは、ホテル側からあたたかい歓迎を受けていました。大阪大学・坂口志文特別栄誉教授：ノーベルウィークを楽しんでいきたいと思います。坂口さんは、人の体内で過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」を発見したことが評価され、今回の受賞