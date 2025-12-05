横浜地検川崎支部（資料写真）横浜地検川崎支部は５日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）の疑いで書類送検された横浜市青葉区内の小学校元教諭の男性（２６）について、不起訴処分とした。理由について同支部は「関係者の名誉・プライバシーを保護するため、詳細を明らかにできない」とした。男性は７月、バス車内で隣の座席で眠っていた女性のスカート内を撮影しようとしたとして、９月に書類送検され、１１月に市教育委員