あんきどスシローは、すしに合う味を徹底追及した「すし屋のラーメン」をリニューアルし、定番のまぐろに加え、貝の旨み、鯛の旨みをそれぞれ楽しめるラーメンを12月3日より全国のスシローにて販売する。「すし屋のラーメン」スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきた。中でも、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シ