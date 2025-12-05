タレントの中川翔子が、5日に開催された「東京コミックコンベンション 2025」（以下、「東京コミコン 2025」）の「怖コン×ブラムハウス・スペシャル『ブラックフォン 2』『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』」ステージに登場。今年9月に双子を出産して以来初の公の場となり、子育てとホラーの相性の良さを語った。【写真】お腹もぺったんこに血しぶきドレスを着た中川翔子2018年に「東京コミコン」のアンバサダー