メ～テレ（名古屋テレビ） 東海道新幹線は、年末年始に子ども連れの乗車がお得になるチケットの販売を始めました。 「お子さまといっしょに☆EX早特7」は、小学生以下の子どもと一緒に予約する場合、名古屋～東京・品川・新横浜の間を、大人8千円、子ども4千円で乗車できます。 対象の期間は、東京方面に向かう上りが年末の12月26日から31日、東京方面からの下りは年始の1月1日から4日までです。 窓口や券売