歌手の中尾ミエが５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の好感度についての思いを明かす一幕があった。この日の視聴者投票のテーマ「あなたの好感度は（１）高い（２）やや高い（３）やや低い（４）低いのうち、どれ？」について聞かれた中尾は「私も高齢者には高いんですよ。８０代とかね」と返答。「全体的に言ったら、まあ高い方じゃないでしょうか」