なとりが2026年2月18日(水)19日(木)の2日間にわたり日本武道館で開催するワンマンライブ＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞が、追加公演となる18日を含め両日共にソールドアウトしたことを発表した。あわせて、ステージ演出プランの確定に伴う両公演の追加販売を明日12月6日(土)18:00より開始することが決定した。なとりは先日、2026年1月21日(水)におよそ2年ぶりとなる同名タイトルのアルバム『深海』のリリースを発表したばか