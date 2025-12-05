西武・外崎修汰内野手（３２）が５日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、複数年契約中のため、現状維持の年俸１億６０００万円（金額は推定）でサインした。来季が４年契約の最終年となる。ゴールデン・グラブ賞も受賞した慣れ親しんだ二塁から三塁へコンバートされ幕を開けた今季は、１１５試合に出場して３５９打数８４安打５本塁打３４打点、打率２割３分４厘の成績。シーズン途中からは右翼を守る機会も増え、「