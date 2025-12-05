米人気ドラマ『フレンズ』で知られる俳優マシュー・ペリーさんが2023年10月、ケタミンの急性作用による事故死で54歳の生涯を閉じた。その事件に関連して有罪となった5人のうち、3日、医師のサルバドール・プラセンシアが最初に判決を受け、ロサンゼルス連邦裁判所は懲役2年6カ月と罰金5600ドル（約86万円）を言い渡した。 【写真】みんなお若い！人気ドラマ「フレンズ」の出演者たち プラセンシアは夏にケ