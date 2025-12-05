ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は最終盤の佳境を迎え残り２話。松平定信（井上祐貴）ら「被害者の会」による、暗躍する将軍実父一橋治済（生田斗真）への仇討ち作戦が決行されたが…治済に動きを察知されてしまい、定信側は毒饅頭による返り討ちに遭った。前回第４６回のラスト、作戦失敗した定信側の陣営に、なぜか治済そっくりの人物が…。「誰！？」と大混乱が起こっている。次回７日の第４７回のタイト