メイクアップフォーエバーより、クリームタイプのフェイスパレットが2026年1月1日(木)に発売となる。毎日のメイクはもちろん、外出先でも立体感のある仕上がりへ導く。■立体感メイクを簡単に仕上げるクリームフェイスパレット2色のハイライト、4色のチーク、4色のファンデーション＆コンシーラー、2色のシェーディングを詰め込んだパレット設計。メイクスキルがなくても簡単に立体感のある表情を完成へ導く。クリーミーでブレンド