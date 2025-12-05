キーコーヒーの上期（3月期）の決算は増収増益となった。売上原価が増加した中で、各セグメントでの増収が増益に寄与。コストプッシュによる価格改定のほか、業務用コーヒー事業で大阪・関西万博による人流増加に対応したことなどが功を奏した。上期、売上高は前年比13.2％増の438億5500万円、営業利益は29.5％増の7億1200万円、経常利益は43.3％増の8億8500万円、親会社株主に帰属する中間純利益は65.6％増の6億200万円。