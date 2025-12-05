県議会１２月定例会はきょう、代表質問が行われ、議会でもクマについての質問が出されました。 【写真を見る】県議会12月定例会クマ対策の「中間支援組織」 再来年の業務開始目指す（山形） 県が推し進めているクマ対策の「中間支援組織」について、吉村知事は再来年の業務開始をめざし、「より具体的な検討に入っていく」と明言しました。 相次ぐクマの出没や被害を受け、県では河川のやぶの追加の刈り払いを実施したり、対