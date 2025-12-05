横浜FCの三浦文丈監督は、まるで少年のような表情で言う。「やっぱりサッカーが好きなんだよ」。現役時代は横浜M、京都、磐田、FC東京で活躍し、36歳でスパイクを脱いだ。引退してすぐに指導者の道に。FC東京や横浜FMではトップチームのコーチほか、アカデミーでも指導にあたった。新潟、福岡、岡山、松本、磐田でコーチを務め、長野、新潟、相模原では監督として指揮を執った。今季に横浜FCのコーチに就き、シーズン途中に