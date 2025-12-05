八村は“師匠”に託されたラストショットを見事に沈めた(C)Getty Images劇的な幕切れだ。現地時間12月4日、NBAレイカーズの八村塁は、敵地スコシアバンク・アリーナで行われたラプターズ戦に先発出場。キャリア初の決勝ブザービーター3ポイントを決めるなど、34分57秒のプレータイムで12得点、3リバウンド、1スティールを記録し、123-120のチーム勝利に貢献した。【動画】レブロンのラストパスから八村塁が3P！勝利を決めた劇