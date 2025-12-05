フリーマンの勝負強さは来季も発揮されるか(C)Getty Images来季、3連覇を目指すドジャースの主力陣では、ベテランと呼ばれるプレーヤーが少なくない。野手ではフレディ・フリーマン、マックス・マンシー、ムーキー・ベッツらが30代半ばであり、一般論としては現役のキャリアでは折り返しを迎えている。その中で、メジャー公式サイト『MLB.com』がドジャースを支える主軸打者の年齢について関心を示しており、「2026年にはさらに1