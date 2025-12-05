冬の味覚と言えば「カキ」。この季節、プリプリのカキを楽しみにしている方も多いと思います。しかし、広島県産のカキが大量に死んでいる異常事態が起きています。県内への影響を取材しました。（記者）「こちらが広島県産の牡蠣のフライです。では、いただきます。おいしい。サクサクの衣の中に、ぎゅっと旨味が詰まったこのカキフライ。カキが不漁の中、こうして味わえること自体、貴重です」冬の味覚「カキ」。中でも広島