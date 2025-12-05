人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）他人の言葉に敏感になりやすい日。今日は我慢が必要かも。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）小さなトラブルの暗示。慌てると悪化するので、まずは落ち着いて。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ダマされ