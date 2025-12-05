角田は「後悔がないといえば嘘になる」と本音を漏らした(C)Getty Images2025年、角田裕毅はシーズン序盤より念願だったレッドブルのレギュラードライバーの座を掴んだ。だが、チーム移籍を経て迎えた第3戦日本GPでは今季最初の予選Q2敗退、決勝も12位と、期待につつまれた母国レースは振るわず。以降、シーズン終盤までの間、苦戦を強いられた角田は、最終レースを前に来季のシートを失うこととなった。【動画】見せた「ドーハの
