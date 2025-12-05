政府が年内にも公表する首都直下地震の新たな被害想定について、最悪の場合、死者が1万8000人にのぼる試算であることが関係者への取材でわかりました。内閣府は、首都直下地震などの被害想定を見直すため、有識者会議で検討を行っています。年内にも新たな被害想定を公表する見通しで、最悪の場合、死者は1万8000人にのぼり、経済被害は83兆円と推計される見通しであることが関係者への取材でわかりました。10年前（2015年）に策定