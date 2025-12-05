廃墟と化したガザで撮影を続ける若きフォトジャーナリストと、彼女を見守るイラン人監督との1年間にわたるビデオ通話から生まれたドキュメンタリー映画『手に魂を込め、歩いてみれば』の上映が、5日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで始まった（全国順次公開）。【動画】ドキュメンタリー映画『手に魂を込め、歩いてみれば』予告編2023年10月27日以来、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃が続く中、イラン出身