未開封のポケカ売却されたポケカ 11月に熊本市で起きたポケモンカードの窃盗事件の被害品が公開されました。一部はすでに売却された可能性もあります。 【写真を見る】中高生が盗んだポケモンカード ポケモンのキャラクターがデザインされた色とりどりの箱。透明のケースに入れられ、未開封のものもあります。 これらは全て、無人販売店から盗まれたものです。 逮捕されたのは中高生 この事件に関