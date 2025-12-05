IMP.の基俊介が出演するRKB毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。RKBのイベント「カラフルフェス2025」で開催された「IMP.基俊介×バズーさん1周年記念イベント」の模様からスタート。朝から集まった大勢のファンに対し、基は「いいお天気で皆さんとお会いできて本当に嬉しいですね」と感謝。イベントではこれまでの旅に関するクイズが出題され“カンニング”もしながら全4問に正解