お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次（47）が5日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。タレントIKKO（63）からもらった手紙を実家に持っていったエピソードについて語った。IKKOは末梢（まっしょう）神経の顔面まひで緊急入院していたが、12月1日に退院を報告し、仕事復帰。自身のYouTubeで経緯について説明した。この日の番組に、“伝説のママ矢崎すず子”のキャラク