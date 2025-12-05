「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサートpart1」が5日、東京・日本武道館で行われた。2曲目の「永遠プレッシャー」で島崎遥香（31）がセンターに登場。まさかのサプライズ登場に、会場から大きなどよめきが起きた。第3回じゃんけん大会を制して自身初めてのセンター曲となった同曲を、当時さながらにパフォーマンス。会場から沸き上がる「ぱるる」コー