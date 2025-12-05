ＮＨＫは５日、公式サイトを通じて、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に、ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」が白組代表として出場することを発表した。ＮＨＫは「『第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦』にＲＡＤＷＩＭＰＳの出場が決定しました」と発表。続けて「今年１１月にメジャーデビュー２０周年を迎えたＲＡＤＷＩＭＰＳ。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思