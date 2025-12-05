「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」限定メニューをチェック店舗イメージ ロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店が「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」として2025年12月9日（火）にオープン！東京駅の八重洲北口改札を出てすぐに立地する「東京ギフトパレット」内のテイクアウト専門店です。 グランドオープン記念メニューや限定グッズが登場しているので要チェック。さらに、オープンから12月11日（木）