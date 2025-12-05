東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。5日の朝は雲が広がり雨がぱらついた所もありましたが、日中は各地とも晴れて久しぶりに青空が広がりました。朝はこの時期らしい気温となり、最低気温は6℃前後となりました。日中の最高気温は10℃ほどで昼間も空気がひんやりとしました。全国有数のたけのこの産地として知られる北九州市の合馬地区で5日、小学生が門松づくりに挑戦しました。