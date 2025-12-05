◇アジアウィンターリーグベースボールＮＰＢ選抜―台湾山林（台湾・澄清湖）台湾で行われているウィンターリーグは５日、レギュラーシーズン最終戦。巨人の金城龍彦２軍オフェンスチーフコーチ率いるＮＰＢ選抜は、ナイターで台湾山林との試合に臨む。巨人育成の相沢白虎が８番・右翼でスタメン出場する。スタメンは以下の通り。１（中）麦谷（オリックス）２（遊）陽柏翔（楽天）３（左）山中（オリックス）４（一）青野（