Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは５日、ＦＷ中川風希（３０）が契約満了のため今季限りで退団することを発表した。中川は埼玉県出身で、武南高から関東学院大を経てスペインでプレー。その後、琉球や横浜Ｍ、京都、今治に所属し、２３年夏に藤枝に完全移籍加入。今季は２２試合に出場して２得点だった。中川は「最高の仲間たちと過ごした時間は一生の宝物です。藤枝ＭＹＦＣに関わるすべての皆さま、２年半たくさんありがとうございました