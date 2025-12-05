縁起物として正月飾りに使われるナンテン。産地の下伊那郡豊丘村では、収穫が最盛期を迎えています。真っ赤に実ったナンテン。下伊那郡豊丘村にある武田恵子さんの畑では1週間ほど前からナンテンの収穫が始まりました。およそ4アールの畑には、1万5000株ほどが実を付け、武田さんは、実の付き具合や大きさを見ながら丁寧に切り取っていました。ナンテンは、「難を転じる」として正月飾りに使われるほか、クリスマスのフラワ&