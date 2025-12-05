スターバックスが新たに提案する、抹茶のイノベーション！2025年12月13日（土）より『スターバックス® TEAVANA™ 宇治抹茶＆和三盆スティック』や『スターバックス® TEAVANA™ 石臼抹茶』が発売。これらの新商品は、「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」のTEAVANA™ バーや「スターバックス ティバーナストア 銀座マ