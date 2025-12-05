TBSの浦野芽良アナウンサー（24）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。韓国旅行でのオフショットを披露した。「少し前の母・叔母・私の釜山旅」と題して始めた浦野アナは「ガイドブック片手に街を散策する女子（？）旅、楽しかったぁ私は2人が決めた場所に地図アプリを使って案内する係でした笑」などと報告した。電車に乗る光景や、街中でグルメを楽しむ姿、ガイドブックを開けている写真など数枚を掲載し、なかに