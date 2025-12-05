政府は5日午後、高市首相と閣僚の保有資産を公開しました。家族分を含めた資産総額の平均は6641万円、最多は小泉防衛相で2億7248万円でした。高市首相が申告したのは奈良市の土地と建物1142万円のほか、夫の山本拓元衆議院議員の資産を合わせ、3206万円でした。最も多かった小泉防衛相は、2億7248万円の全額が妻の滝川クリステルさん名義で、国債7000万円などの保有を申告しました。次に多かったのは、茂木外相の1億9397万円でした