政府・与党は２０２６年度の税制改正で、出国時に徴収している国際観光旅客税（出国税）について、現行の１人１０００円から３０００円に引き上げる方向で調整に入った。税収の増加分を、観光振興やオーバーツーリズム（観光公害）対策に充てる計画だ。自民党の観光立国調査会が提案した、ビジネスクラス以上の座席の利用者から１人５０００円を徴収する案は、見送る方向となっている。人によって出国税が異なると、航空会社な