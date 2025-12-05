神奈川・川崎市のリサイクル工場で起きた火事は、消防車18台が出動しましたが、5日午後6時50分現在も鎮圧にはいたっていません。5日午後4時半ごろ、川崎区のリサイクル工場で火災が発生し、一時現場周辺は煙で覆われました。消防車両あわせて18台が出動して消火活動に当たっていますが、消防などから鎮圧したという情報はまだ入っていません。警察と消防などによりますと、火災発生当時、約80人の従業員が建物の中で作業をしていた