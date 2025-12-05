グラビアアイドルの都丸紗也華による『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 都丸紗也華「都会の大人のイイ女」』（発売中）の誌面カットが公開されました。本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集です。【写真】高級感漂う椅子に腰かける都丸紗也華さん高級感漂う椅子に腰をかける艶やかなカットが表紙に採用されており、圧巻のグラビアポーズで読者