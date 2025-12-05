お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。第6話義父激怒！夫に伝えると……【次男嫁の気持ち】【編集部コメント】おぉ……リョウヘイさんもお義父さん寄りの考え方なのですね。しかもなぜだかドヤ顔。「お祝いの気持ちをお金に換えるのはな