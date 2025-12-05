愛知･小牧市で地元のスターたちが交通安全教室に登場しました。 【写真を見る】愛知･小牧市出身の井戸田潤さんが「署長～！」元SKE48・須田亜香里さんも一日交通課長に 小牧警察署で交通安全教室 愛知県警 （スピードワゴン･井戸田潤さん）「俺だよ俺。一日警察署長だよ。署長～」 小牧警察署が開いた交通安全教室に登場したのは、一日警察署長に就任した「スピードワゴン」の井戸田潤さんと、一