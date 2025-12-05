隠れた紅葉スポット。愛知県春日井市の「愛岐トンネル群」を特別公開です。 【写真を見る】｢トンネルを越えるともみじ｣1900年に開通したSLの廃線跡が紅葉スポットに…12月7日まで特別公開 愛知・春日井市の愛岐トンネル群 （田中希宣記者）「かつてSLが走っていた廃線跡が特別公開されているのですが、多くの人が訪れる理由が、きれいな紅葉です」愛岐トンネル群は1900年に開通し、後に複線化された中央線高蔵寺～多治見間