農水省のおこめ券に関する説明会に参加した名古屋市の担当者に聞きました。 【写真を見る】“おこめ券”配る？配らない？ 名古屋市の担当者は｢やる･やらない含めて検討｣ 市民からは｢現金給付や商品券の方がありがたい｣の声も （名古屋市総務局企画課 吉田龍馬担当課長）「おこめ券自体、市の施策としてやったことがないので『おこめ券がどういうものか』から始まり、『こういうものなんだ』と理解はできた」 今回の説明を聞いた